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محافظات

لمناقشة تحديات ندرة المياه.. محافظ البحر الأحمر يلتقى عميد البحوث البيئية بعين شمس

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:32 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يلتقى عميد معهد البحوث البيئية
إبراهيم جادالله
التقى اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بالدكتور هشام القصاص عميد معهد البحوث البيئية بجامعة عين شمس، وريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت، والبروفيسور شيفير نائب رئيس جامعة برلين بالجونة، بمقر الديوان العام، خلال زيارتهم للغردقة.

تأتي الزيارة ضمن خطة المؤسسة للتوسع فى برنامج البيئة والتغيرات المناخية ليشمل أكبر عدد من محافظات مصر.

تناول اللقاء الموضوعات الخاصة بتحديات ندرة المياه وإعادة استخدامها بالإضافة الى تعظيم فرص توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى المحافظة، وما تمثله المحافظة من نموذج رائع لاستخدام الطاقة البديلة والحفاظ على البيئة.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بلقاء المحافظ المثمر، وامتنانهم بمشاركة جامعة برلين التقنية بالجونة من خلال برامجها وأبحاثها فى مختلف مجالات علوم البيئة.
لمناقشة تحديات ندرة المياه.. محافظ البحر الأحمر يلتقى عميد البحوث البيئية بعين شمس
لمناقشة تحديات ندرة المياه.. محافظ البحر الأحمر يلتقى عميد البحوث البيئية بعين شمس
لمناقشة تحديات ندرة المياه.. محافظ البحر الأحمر يلتقى عميد البحوث البيئية بعين شمس

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