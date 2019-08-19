تعافي الأمير وخسارة البورصة 520 مليون دينار..أبرز أخبار الصحف الكويتية

تناولت الصحف الكويتية اليوم الاثنين، مجموعة من أهم الأنباء على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تعافي أمير البلاد من الوعكةو الصحية التي ألمت به.



*وزير الديوان الأميري بالانابة: الأمير تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له



وبحسب "الأنباء"، صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار، بأن الأمير الشيخ صباح الأحمد قد تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له، بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بالنجاح.



*520 مليون دينار طارت من البورصة أمس



وبحسب "الأنباء"، فإنه استكمالا لجلسة ختام الأسبوع الماضي، استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجع أكثر حدة لجميع المؤشرات، وذلك وسط تنامي المخاوف من أزمة مالية عالمية جديدة تلوح في الأفق.



وشهدت الجلسة منذ بدايتها جنوحا للانخفاض على اثر عمليات بيع قوية على الأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول، بما في ذلك الأسهم المصرفية.



وكان لافتا أنه رغم عرض هذه النوعية من الأسهم للبيع، إلا أنها كانت تجد من يشتريها، مما يعني أن هناك من يرى أن الهبوط الحالي للأسعار فرصة للشراء والتجميع بأسعار أقل من الأسعار السابقة وسط قناعة بأن بورصة الكويت بما تملكه من مقومات إيجابية جعلتها تتصدر بورصات الخليج من حيث الأداء ستتخطى هذه المخاوف وستعود الأسهم القيادية للارتفاع مجددا، وبالتالي تحقيق المكاسب.



وخسرت البورصة في تعاملات أمس نحو 520 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الى 34.637 مليار دينار، وبذلك تكون البورصة خسرت نحو 800 مليون دينار في جلستي الخميس والأحد الماضيين.



وحققت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا في جلسة تعاملات أمس بنسبة 8.5 % مقارنة بجلسة الخميس الماضي، حيث بلغت السيولة أمس 35.8 مليون دينار ارتفاعا من 33 مليونا، وتركزت السيولة حول أسهم بيتك وزين والصناعات والدولي وبرقان من السوق الأول، وأعيان والكابلات والمشتركة والانماء ومينا من السوق الرئيسي.



الخارجية الإيرانية: ننتظر أمر محكمة للإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة



وبحسب "الراي"، قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم إن طهران حذرت أميركا من احتجاز الناقلة الإيرانية «جريس 1» في المياه الدولية، لافتا بالمقابل الى أن بلاده تنتظر أمر محكمة للإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة من قبلها.



* خبراء يتوقعون ركودا في الاقتصاد الأميركي في العامين المقبلين



وبحسب "الراي"، توقع العديد من خبراء الاقتصاد ركودًا في الاقتصاد الأميركي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي تأخيره، بحسب استطلاع للرأي نشر اليوم.



ومن بين 226 خبيرا استطلعت آراؤهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38% دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34% دخوله في ركود عام 2021، فيما اعتبر 14% أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك.



في المقابل، توقع 2% فقط دخول الاقتصاد الأميركي في ركود عام 2019، مقابل 10% في استطلاع سابق أجري في فبراير.



وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة «كي بي ام جي» كونستانس هانتر إن «الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية» للاحتياطي الفدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا في أواخر يوليو.



*«البيت الأبيض» يرفض مخاوف الركود الاقتصادي



وبحسب "القبس"، فض مسؤولو البيت الأبيض، المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وقالوا إن مخاطر الركود ضعيفة رغم تقلب أسواق السندات العالمية على مدى الأسبوع الماضي،مؤكدين أن الحرب التجارية مع الصين لم تتسبب في أي خسائر للولايات المتحدة.



وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، «إن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام وإذا نجحت هذه الاجتماعات، نعتزم دعوة ممثلي الصين للحضور إلى الولايات المتحدة لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرًا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي».

