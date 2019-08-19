1.5 مليون جنيه خسائر.. حريق هائل بمصنع للكتان في الغربية

شهدت قرية شبرا ملس بمركز زفتي في الغربية اليوم، اندلاع حريق هائل بمصنع للكتان نتيجة ماس كهربائي مما تسبب في اضرام النيران فى أطنان من الكتان وتم الدفع بـ5 سيارات مطافئ وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع ضحايا او مصابين .



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز زفتي بورود بلاغ من شرطة النجده بنشوب حريق هائل داخل مصنع كتان جاب الله بقريه شبرا ملس.



وباشرت القيادات الأمنية والتنفيذية دورها بحضور اللواء محمد العمل مساعد مدير الأمن للفرقة مركزي زفتي والسنطة والمقدم احمد الخولي نائب المأمور والرائد محمود جلال رئيس وحدة مرور زفتي والنقيب محمد السوداني والرائد أمين طلعت معاون مباحث زفتي لمتابعة تطورات الحريق على ارض الواقعة .



كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق الذي تسبب فى تكبد صاحب المصنع أكثر من مليون ونصف المليون جنيه خسائر مالية على الأكثر .