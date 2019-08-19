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فن

1 سبتمر موعد عرض أولى حلقات عروس بيروت

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:13 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
أحمد البهى
أعلنت قناة mbc4 عن موعد عرض المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، والذى سيقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، والفنانة كارمن بصيبص، حيث من المقرر عرضه يوم 1 سبتمبر القادم. 

العمل مأخوذ من المسلسل التركى "عروس بيروت "، والذى تم عرضه خلال الشهور الماضية، ومن المقرر أن يقوم ظافر العابدين بتجسيد الدور الذى قام به التركى أوزجان دينيز، وتجسد كارمن بصيبص الشخصية ذاتها التى لعبتها أصلي أنفر.

العملان من توقيع نفس المخرج ايمره كاباكوشاك، ومن المقرر أن يبلغ عدد حلقات الموسم الاول 40 حلقة ، ومن المرجع أن تمتد عدد الحلقات الى 100 فى حال نجاحه.

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