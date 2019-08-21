من الشفاه إلى الوجه.. احذري أضرار معجون الأسنان

توجد أضرار لـ معجون الأسنان مثلما نحصل منه على فائدة من استخدامه، بداية من أضرار في الأسنان وحتى البشرة والوجه والحروق والشفاه، لذا نتعرف فيما يلي على أضرار معجون الأسنان.





أضرار معجون الأسنان:





أولًا: مواد كيميائية تزيد من أضرار معجون الأسنان : يضم معجون الأسنان في تكوينه الكيميائي عددًا من المواد التي تسبب أضرارًا عدة للأسنان أكثر من إفادتها وهم:





الأسبارتام: بعض أنواع معاجين الأسنان تضم في تكوينها مادة الأسبارتام، وهي تعتبر من المواد الاصطناعية والتي تعرف بأنها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، والغثيان، والزهايمر، والطفح الجلدي كما تزيد من فرص حدوث اكتئاب للأشخاص وغيرها من الأمراض.





السيليكا المائية: تسبب مادة السيليكا المائية ضرر لسطح الأسنان، حيث تضعف من عملية إعادة التمعدن، بالإضافة إلى تسوس الأسنان وتلف طبقة مينا الأسنان، وقد يؤدي في بعض الأحيان لتجويف الأسنان.





لوريل سلفات الصوديوم: من المواد شديدة الخطورة لأنها تضر بأكثر من عضو بالجسم فقد يدمر العين وكذلك يهيج الجلد، ويحدث صعوبة في التنفس، هذا إلى جانب بقائه في الجسم لمدة خمسة أيام، وتراكمه في القلب، والكبد، والرئتين، والدماغ، بحسب ما أوضحت الكلية الأمريكية لعلم السموم في دراسة لها.





الجليسيرين: هو عبارة عن سائل عديم الرائحة، يعمل على تغيير لون الأسنان، وحدوث التجاويف فيها.





البروبيلين جليكول: من المواد السريعة الذي يمتصها الجلد، وبالتالي يؤدي كثرة التعرض لها، وملامستها للجلد إلى التسبب بتشوهات في الدماغ، والكبد، والكلى.





الفلورايد: تتضمن مكونات الغالبية من معاجين الأسنان على مادة الفلوريد المسئولة عن منع تسوس الأسنان، ولكن لها أضرار وهي هناك تغيير لون الأسنان بشكل دائم، بالإضافة إلى أمراض المعدة والطفح الجلدي.





ثانيًا: طريقة الاستخدام تزيد من أضرار معجون الأسنان.. الإسراف في استخدام معجون الأسنان، قد يتسبب في تحويل الأسنان للون الداكن، بالإضافة إلى تآكل طبقة المينا الموجودة على سطح الأسنان، لذلك الجرعة المضبوطة هي قطعة بحبة الفول السوداني.





جوانب أخرى لـ أضرار معجون الأسنان



- بعض معاجين الأسنان التي تستخدمها يمكن أن تزيد من قروح الفم وحساسية الأسنان في حالة وجودها، أو يسببها للفم. - كما تضم معاجين الأسنان مواد خافضة للتوتر السطحي للأسنان وهي المادة المسئولة عن الرغوة، وأظهرت الدراسات أن تلك المادة تسبب تقرحات الفم.

وصفات طبيعية لتجنب أضرار معجون الأسنان



المكونات : - 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز - نصف كوب زيت جوز الهند - مسحوق الستيفيا - 20 قطرة من القرفة أو زيت النعناع

طريقة التحضير معجون الأسنان:



- امزج المكونات مع بعضها مع الحرص على تدفئة زيت جوز الهند، ومن ثم التقليب حتى يصبح الخليط باردًا ويتم دمج صودا الخبز تمامًا. - ضع المزيج في وعاء زجاجي واتركه حتى يبرد تمامًا، ومع كل استخدام قم بغمس فرشاة الأسنان الخاصة بك في العجينة أو أخذ كمية صغيرة من المعجون بالملعقة.



أضرار معجون الأسنان للوجه



هناك الكثير من وصفات تفتيح البشرة تعتمد في مكوناتها على معجون الأسنان كواحد من المواد الكيميائية الفعالة في هذه العملية، فهو يعتبر من المواد التي تساعد على علاج حب الشباب و التجاعيد، و تفتيح البقع الداكنة.

ولما له من فوائد كثيرة ترجع على البشرة تعتبر اضرار معجون الاسنان للوجه تجعلك تفكر كثيرًا قبل تطبيقه على وجهك، وهذه هي اضرار معجون الاسنان للوجه:

- يعمل معجون الأسنان على تهييج البشرة، بسبب المواد الكيميائية القوية الموجودة ضمن مكوناته، فهو يحتوي على مستوى أس هيدروجيني مختلف عن مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة والذي يعتبر طبيعيًا.

-على الرغم من وصفه لحل مشكلة حب الشباب، لكنه يزيد الوضع سوءًا عند أصحاب البشرة شديدة الجفاف.

- بالإضافة إلى تسببه في جفاف البشرة، والطفح، والاحمرار.

أضرار معجون الأسنان للشفايف وصفات لا عدد لها من معجون الأسنان للقضاء على مشكلة تشقق واسمرار الشفايف وعودتها إلى طبيعتها حيث اللون الوردي المعهود، ولكن حل تلك المشكلة لن يستمر سوى لبضع أيام ليعود الأمر كما كان مضاف إليه الأضرار الناتجة عن استخدام معجون الأسنان في منطقة الشفاه.

أشارت دراسة أجريت حديثًا إلى أن استخدام معجون الأسنان لتنظيف الأسنان فقط قبل إضافته إلى وصفات تفتيح الشفاة يسبب التهاب الشفاة، والأكثر معاناة بهذا الالتهاب هن السيدات وعند استخدام معجون الأسنان كمكون لتفتيح وعلاج تشقق الشفايف، يتسبب ذلك في زيادة اسمرار الشفاه ومحيطها، ويرجع ذلك لاحتواء المعجون على مكونات قوية لتنظيف الأسنان، كـ المنكهات والمواد الحافظة والألوان والمواد المنظفة ومضادات الحموضة و أملاح الفلوريد.

أضرار معجون الأسنان للحروق