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فن

قبل حفلها بـ عمان.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:55 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
مصطفى كرم
شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها قبل إحيائها حفل صلالة بسلطنة عمان.

وظهرت نانسي عجرم وهي تشرب القهوة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس شتوية، ولم تضع ميكاجا، وأسدلت شعرها على كتفها. 

ولقيت صورة نانسي عجرم، إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام وعلقت على الصورة قائلة "قهوة الصباح". 

وتستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، الليلة، في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.

وكانت نانسى عجرم أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص الشهر الماضي، وسط جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، حيث غنت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني.

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