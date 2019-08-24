الحنين الى الماضي.. استياء في الاهلي بسبب صالح جمعه

سادت حالة من الإستياء الشديد داخل إدارة الأهلي بسبب لاعب وسط الفريق صالح جمعة الذي تغيب عن مواجهة الفريق الأحمر الأخيرة أمام اطلع بره بطل جنوب السودان.



وتغلب الأهلي علي بطل جنوب السودان مساء امس بتسعة أهداف نظيفه ليتأهل الي دور الــ32 لدورى ابطال افريقيا.



وقالت مصادر ان صالح جمعة اشتكي من إصابة وتم إبعاده من المباراة وتردد في أوساط النادي أنه عاد الي طبيعته القديمه بالتردد علي بعض الأماكن وهي المعلومات التي وصلت الي محمود الخطيب رئيس النادي نفسه.



واضافت المصادر ان هناك حالة من الحزن الشديد تجاه اللاعب بعد ان أعادوه للملاعب ومنحوه الفرصة وتم تخصيص برامج تأهيلية عالية وقيده محليًا وافريقيا.