أسباب الدوالي وعلاجه.. وأهم الحلول لجميع أنواعه

ظهر مرض الدوالى بشكل واسع وكبير فى السنوات الاخيرة بين النساء والرجال على حد سواء ولم يعد قاصرا على فئة عمرية بعينها كما كان قديما بل أصبح يصيب الناس فى جميع الأعمار وفى أماكن متفرقة فى الجسم لذا أصبح من الأمور التى تشغل بال عدد كبير من الناس هى معرفة أسباب الدوالى وعلاجها.





أسباب الدوالى وعلاجها





مرض الدوالى يحدث نتيجة خلل داخل الأوردة يمنعها من السير فى مسارها بالشكل الصحيح وهى المسئولة عن حمل الدم إلى عضلة القلب ولكن عندما يحدث خلل فى صمام القلب ولايعمل بشكل جيد وذلك لمنع تدفق الدم إلى الخلف.





في الساقين، يمكن أن تحدث الأوردة العنكبوتية عندما تتوقف الصمامات الموجودة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح، إذا ضعف هذا الصمام أو أصبح تالفًا ، فقد يصاب الدم بالتدفق في الاتجاه الصحيح ، وقد يبدأ في التجمع داخل الوريد. بمرور الوقت ، يمكن أن يسبب هذا انتفاخ في الوريد الذي يتفرع ، مما ينتج عنه عروق العنكبوت.





وتصيب الدوالى أجزاء مختلفة من الجسم ولكن ابرزها الساقين والخصية وفى اغلب الاحوال تكون الأوردة العنكبوتية ظاهرة على سطح الجلد نتيجة انفجار الأوعية الدموية الصغيرة، وقد يؤدي الضغط المتزايد او الوقوف لفترات طويلة دون حركة لظهور الدوالى وتطورها.





أسباب الدوالى وعلاجها للبنات





قد تكون الهرمونات هي السبب في إصابة النساء بالدوالي. بالنسبة للنساء ، الهرمونات هي حقيقة من حقائق الحياة ، وخاصة الاستروجين والبروجستيرون ، وتؤثر على دورات الحيض ، والنمو البدني والحمل، مع تقدم النساء في العمر ، يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية تقلبات مزاجية وهبات ساخنة وضعف العظام وأكثر من ذلك.





ووفقا لما ذكره موقع " azuravascularcare " ان الدوالي هي واحدة من القضايا المتعلقة بالهرمونات التي قد تواجهها المرأة. قد تتأثر ما يصل إلى 50 في المئة من النساء الأميركيات في مرحلة ما من حياتهم ، وفقا للكلية الأمريكية لعلم الأوردة.





حوالي 22 مليون امرأة في الولايات المتحدة ، تتراوح أعمارهن بين 40 و 80 سنة ، لديهن الدوالي. تعد هذه الأوردة المؤلمة والمنتفخة مشكلة شائعة جدًا وليست مشكلة تجميلية بحتة.





تلعب للتغيرات الهرمونية دورًا في تكوين الدوالي لذا فإن تم فهم كيفية تأثير هذه التغييرات على الأوردة يمكن أن يساعد على اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر أو التماس العلاج.





علاجها





يتمثل العلاج فى اجراء بعض الامور والعادات البسيطة فى المنزل مثل ارتداء جوارب ضغط او رفع القدمين اثناء النوم والجلوس على شئ عالى " وسادة مثلا " بجانب زيارة الطبيب وتناول الادوية والكريمات التى يحددها الطبيب ولكنفى الحالات الشديدة يتم العلاج من خلال احدى الطرق التالية وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".





ربط وتجريد





يتم إجراء شقين ، أحدهما بالقرب من فخذ المريض في الجزء العلوي من الوريد المستهدف ، والآخر مصنوع أسفل الساق ، إما في الكاحل أو الركبة. يتم ربط الجزء العلوي من الوريد ومختومة. سلك رفيع ومرن مرتبط من خلال الجزء السفلي من الوريد ثم يتم سحبه ، مع أخذ الوريد معه.





هذا الإجراء لا يتطلب عادة إقامة في المستشفى. قد يؤدي الارتباط والتعرية أحيانًا إلى حدوث كدمات ونزيف وألم. في حالات نادرة للغاية ، قد يكون هناك تخثر وريدي عميق .





بعد الجراحة ، سيحتاج معظم المرضى إلى 1-3 أسابيع للتعافي قبل العودة إلى العمل والواجبات الطبيعية الأخرى. أثناء وقت الاسترداد ، يتم ارتداء جوارب الضغط.





الترددات اللاسلكية





يتم إجراء شق صغير إما فوق الركبة أو أسفلها ، وبمساعدة الفحص بالموجات فوق الصوتية ؛ يتم ربط أنبوب ضيق (القسطرة) في الوريد.





يقوم الطبيب بإدخال مسبار في القسطرة ، التي تنبعث منها طاقة التردد اللاسلكي. تعمل طاقة التردد الراديوي على تسخين الوريد ، مما يتسبب في انهيار جدرانه وإغلاقه بشكل فعال وإغلاقه. ويفضل هذا الإجراء لأوردة الدوالي أكبر. وعادة ما يتم الاجتثاث بالترددات الراديوية باستخدام مخدر موضعي.





العلاج بالليزر الوريدي

يتم إدخال قسطرة في الوريد المريض. يتم ربط ليزر صغير من خلال القسطرة ووضعه في الجزء العلوي من الوريد المستهدف ؛ يسلم رشقات الطاقة القصيرة التي تسخن الوريد ، وتغلقها مغلقة، بمساعدة الفحص بالموجات فوق الصوتية ، يقوم الطبيب بخيوط الليزر طوال الوريد ، وحرقه وختمه تدريجيًا. يتم هذا الإجراء تحت التخدير الموضعي. قد يكون هناك بعض الاصابة العصبية ، والتي عادة ما تكون قصيرة.





استئصال وريدي مدعوم عبر الضوء " بالمنظار " من خلال شق تحت الجلد حتى يتمكن الطبيب من رؤية الأوردة التي يجب التخلص منها. يتم قطع الأوردة المستهدفة وإزالتها باستخدام جهاز الشفط من خلال شق، يمكن استخدام مخدر عام أو موضعي لهذا الإجراء. قد يكون هناك بعض النزيف والكدمات بعد العملية.

اسباب دوالى الخصية وعلاجها

وفقا لما ذكره موقع "mayoclinic" أن الاطباء والعلماء لم يتفقوا على سبب محدد وراء ظهور دوالى الخصية بشكل اكير ولكن يعتقد العديد من الخبراء أن دوالي الخصية تتشكل عندما تمنع الصمامات الموجودة داخل الأوردة في الحبل من تدفق الدم بشكل صحيح. النسخ الاحتياطي الناتج يؤدي إلى توسيع الأوردة (تتوسع). قد يتسبب هذا في تلف الخصية ويؤدي إلى تدهور الخصوبة.





غالبًا ما تتشكل دوالي الخصية أثناء البلوغ فى سن المراهقة وتحدث دوالي الخصية عادة على الجانب الأيسر، على الأرجح بسبب موضع الوريد الخصوي الأيسر.





علاجها

فى عدد كبير من الحالات لايحتاج مريض الدوالى للعلاج ويستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعى لكن فى بعض الحالات تكن المخاطر قليلة نسبيًا ، والتي قد تشمل: تراكم السائل حول الخصيتين "القيلة المائية"، و تكرار دوالي الخصية، وعدوى، والأضرار التي لحقت الشريان .









ولكن اذا اضطر للعلاج فان الجراحة المفتوحة عادة ما يتم هذا العلاج في العيادات الخارجية ، أثناء التخدير العام أو الموضعي. بشكل عام ، سوف يتعامل الجراح مع الوريد من خلال الفخذ "الإربي أو الإربي" ، ولكن من الممكن أيضًا إجراء شق في البطن أو أسفل الفخذ.





أدت التطورات في إصلاح دوالي الخصية إلى الحد من مضاعفات ما بعد الجراحة، وتقدم واحد هو استخدام المجهر الجراحي ، والذي يمكّن الجراح من رؤية منطقة العلاج بشكل أفضل أثناء الجراحة، آخر هو استخدام الموجات فوق الصوتية دوبلر ، مما يساعد على توجيه الإجراء.





قد يتمكن مريض الدوالى من العودة إلى الأنشطة العادية وغير المضنية بعد يومين. طالما أنك غير مرتاح ، فقد تعود إلى نشاط أكثر نشاطًا ، مثل التمرين ، بعد أسبوعين.





الألم الناتج عن هذه الجراحة خفيف بشكل عام ولكنه قد يستمر لعدة أيام أو أسابيع، قد يصف الطبيب دواء الألم لفترة محدودة بعد الجراحة. بعد ذلك ، قد ينصحك طبيبك بتناول المسكنات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مثل الأسيتامينوفين (تايلينول ، الآخرين) أو إيبوبروفين (أدفيل ، موترين آي بي ، آخرون) لتخفيف الانزعاج.





قد ينصح الطبيب بعدم ممارسة الجنس لفترة من الوقت. في أغلب الأحيان ، سوف يستغرق الأمر عدة أشهر بعد الجراحة قبل أن يمكن رؤية تحسينات في نوعية الحيوانات المنوية من خلال تحليل السائل المنوي. هذا لأنه يستغرق حوالي ثلاثة أشهر لتطوير الحيوانات المنوية الجديدة.





الجراحة المفتوحة باستخدام المجهر والنهج اللساني (استئصال الدوالي تحت المجهرية المجهرية) لديها أعلى معدلات النجاح بالمقارنة مع الطرق الجراحية الأخرى.





جراحة المناظير يقوم الجراح بعمل شق صغير في البطن ويمرر أداة صغيرة من خلال شق لرؤية وإصلاح دوالي الخصية. هذا الإجراء يتطلب تخدير عام، ويقوم أخصائي الأشعة بإدخال أنبوب في الوريد في أذنك أو رقبتك يمكن من خلالها تمرير الأدوات. عند عرض الأوردة المتضخمة على الشاشة ، يقوم الطبيب بإصدار لفائف أو محلول يؤدي إلى ظهور ندبات في انسداد في الأوردة الخصية ، مما يعيق تدفق الدم ويصلح الخصية. هذا الإجراء لا يستخدم بشكل واسع مثل الجراحة.