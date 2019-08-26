تغيب 63 طالبا عن امتحان الدور الثاني للثانوية العامة في البحيرة

أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن تغيب 50 طالبًا وطالبة عن اداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية في الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، وتغيب 13 آخرين عن أداء امتحان مادة الاستاتيكا لعلمي رياضة.



وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، الاثنين، انتظام سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في يومها الأخير، والتي شهدت اليوم امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم والتى تقدم لها 306 طلاب وطالبات حضر منهم 256 وتغيب 50 بالتزامن مع امتحان طلاب شعبة الرياضيات لمادة الاستاتيكا، والتي تقدم لها 112 طالبا وطالبة حضر منهم 99 وتغيب 13 كما ادى طلاب الشعبة الادبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق والتى تقدم لها 151 طالبا وطالبة حضر منهم 137 وتغيب 14.



واشار إلى اتخاذ كافة الاستعدادات بجميع المدارس والادارات التعليمية بدائرة المحافظة والتنسيق مع الأمن لتامين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات، وكذا الاستراحات بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا في مهدها، حيث لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته.



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لاداء امتحانات الدور الثاني 5317 طالبًا وطالبة بواقع 2476 علمي علوم و416 طالبًا وطالبة علمي رياضة و2425 أدبي قاموا بأداء الامتحانات امام 17 لجنة اعتبارا من يوم السبت 17/8/2019 وحتى اليوم الاثنين.