تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إدارة الأهلي تتكتم بشكل كبير على ملف المدير الفني الأجنبي الجديد، المقرر أن يقود الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.





وقال كريم شحاتة خلال برنامجه "كورة كل يوم" الذي يقدمه عبر شاشة الأولى: " أمير توفيق مدير تسويق الأهلي متواجد في ألمانيا للتفاوض مع مدير فني الماني إلا أن طلبات هذا المدرب المادية الكبيرة قد تسبب في تعثر المفاوضات".



