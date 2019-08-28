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رياضة

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:38 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
نور عادل
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إدارة الأهلي تتكتم بشكل كبير على ملف المدير الفني الأجنبي الجديد، المقرر أن يقود الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم شحاتة خلال برنامجه "كورة كل يوم" الذي يقدمه عبر شاشة الأولى: " أمير توفيق مدير تسويق الأهلي متواجد في ألمانيا للتفاوض مع مدير فني الماني إلا أن طلبات هذا المدرب المادية الكبيرة قد تسبب في تعثر المفاوضات".

وأضاف كريم شحاتة: "محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني قد يكون هو المصري الوحيد المتواجد في الجهاز الفني الجديد بالأهلي خلال المرحلة المقبلة".

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