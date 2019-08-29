طلاء 971 واجهة مبنى باللون الموحد للعقارات في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ طلاء 971 واجهة مبنى باللون الموحد للعقارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرآ إلى انه تم وضع خطة لتطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة والتى تشمل تطوير المناطق العشوائية وتركيب بلاط الأنترلوك ودهان البلدورات ورفع كفاءة ورصف الطرق ، ورفع وإزالة اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين حفاظًا على الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء على سرعة الإنتهاء من أعمال طلاء واجهات المباني للعقارات باللون الموحد, مضيفًا إنه لن يتم قبول أى طلبات للتصالح لأصحاب المبانى المخالفة والمقامة بدون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها.



وأشار المحافظ الي انه فى هذا الإطار قامت مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام بالأنتهاء من تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد لعدد 971 واجهة مبنى من اجمالى 6119 مبنى بنسبة تنفيذ 15.8% من اجمالى المبانى المستهدف طلاءها بنطاق المحافظة.



وأضاف المحافظ انه تستمر مراكز ومدن المحافظة فى تنفيذ أعمال طلاء وجهات المبانى وذلك حفاظًا على الصورة البصرية للمنطقة ككل وللحفاظ على الوجه الحضارى لمدن المحافظة.