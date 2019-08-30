30 غرزة .. عمرو زكى يدخل العناية المركزة عقب تعرضه لـ حادث

بصوت خافت وشعور بآلام الكسور الكثيرة التى انتشرت فى جميع أنحاء جسده، روى عمرو زكى لاعب الزمالك السابق تفاصيل لحظات الرعب، التى عاشها عقب تعرضه لحادث سير مروع بالساحل الشمالي، أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونُقل عمرو زكي على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم نقله لأحد مستشفيات التجمع الخامس بالقاهرة لاستكمال علاجه.





وطمأن عمرو زكى لاعب الزمالك ومنتخب مصر وويجان الإنجليزى السابق جماهير القلعة البيضاء وعشاقه في كل مكان على حالته الصحية، مؤكدا أنه تعرض لاصطدام سيارته بالرصيف أثناء عودته من مراسى فجر اليوم الجمعة، بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية فيستا مارينا لتنقلب السيارة عدة مرات وبرفقته صديقه إبراهيم عبدالسلام ليتم نقلهما إلى مستشفى العلمين لتلقى العلاج.





وقال عمرو زكى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه تعرض لجرح قطعى فى الرأس استلزم 30 غرزة بجانب 3 شروخ فى ضلوع الصدر وشرخ بسيط فى الحوض وكدمات فى الجسم، الأمر الذى جعله يطلب نقله إلى مستشفى الدفاع الجوى التخصصى بالتجمع الخامس بالقاهرة لاستكمال علاجه.





وشدد عمرو زكى على أن المولى عز وجل كتب له عمرا جديدا بعدما شاهد الموت بعينه مقدما الشكر لجماهير مصر، ونجوم الكرة الذين تابعوا حالته مع أسرته على مدار الساعات الماضية.



