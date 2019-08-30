إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة

أصيب 8 أشخاص بإصابات منوعة اثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 135 طريق مطروح سيوة.
قال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص هم حكمت محمد عبد النبى 53 سنة كدمة شديدة في الصدر- زينب مبروك أحمد 50 سنة القاهرة، تعاني كدمة شديدة في الصدر وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم -محمد محمود عبد الرازق 39 سنة أسيوط اشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمة شديدة في الصدر- محمد عاطف محمود 12 سنة أسيوط جراح قطعى فى الرأس طوله حوالي 5 سم وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم - عاطف محمود عبد الراضي 50 سنه أسيوط اشتباه كسر في الكتف الأيمن وجرح قطعى فى الرأس بدريه مصطفى زغرب 53 سنه سيوه اشتباه كسر في القدمين - حنه احمد منصور 45 سنة مطروح جراح قطعى فى الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج خضره مبروك مغوار 61 سنه القاهره -اشتباه كسر في الفقرة العنقية وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.
تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
قال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص هم حكمت محمد عبد النبى 53 سنة كدمة شديدة في الصدر- زينب مبروك أحمد 50 سنة القاهرة، تعاني كدمة شديدة في الصدر وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم -محمد محمود عبد الرازق 39 سنة أسيوط اشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمة شديدة في الصدر- محمد عاطف محمود 12 سنة أسيوط جراح قطعى فى الرأس طوله حوالي 5 سم وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم - عاطف محمود عبد الراضي 50 سنه أسيوط اشتباه كسر في الكتف الأيمن وجرح قطعى فى الرأس بدريه مصطفى زغرب 53 سنه سيوه اشتباه كسر في القدمين - حنه احمد منصور 45 سنة مطروح جراح قطعى فى الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج خضره مبروك مغوار 61 سنه القاهره -اشتباه كسر في الفقرة العنقية وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.
تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.