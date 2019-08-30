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حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:23 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
ايمن محمود
أصيب 8 أشخاص بإصابات منوعة اثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 135 طريق مطروح سيوة.

قال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص هم حكمت محمد عبد النبى 53 سنة كدمة شديدة في الصدر- زينب مبروك أحمد 50 سنة القاهرة، تعاني كدمة شديدة في الصدر وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم -محمد محمود عبد الرازق 39 سنة أسيوط اشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمة شديدة في الصدر- محمد عاطف محمود 12 سنة أسيوط جراح قطعى فى الرأس طوله حوالي 5 سم وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم - عاطف محمود عبد الراضي 50 سنه أسيوط اشتباه كسر في الكتف الأيمن وجرح قطعى فى الرأس بدريه مصطفى زغرب 53 سنه سيوه اشتباه كسر في القدمين - حنه احمد منصور 45 سنة مطروح جراح قطعى فى الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج خضره مبروك مغوار 61 سنه القاهره -اشتباه كسر في الفقرة العنقية وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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