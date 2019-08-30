إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة

أصيب 8 أشخاص بإصابات منوعة اثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 135 طريق مطروح سيوة.



قال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص هم حكمت محمد عبد النبى 53 سنة كدمة شديدة في الصدر- زينب مبروك أحمد 50 سنة القاهرة، تعاني كدمة شديدة في الصدر وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم -محمد محمود عبد الرازق 39 سنة أسيوط اشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمة شديدة في الصدر- محمد عاطف محمود 12 سنة أسيوط جراح قطعى فى الرأس طوله حوالي 5 سم وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم - عاطف محمود عبد الراضي 50 سنه أسيوط اشتباه كسر في الكتف الأيمن وجرح قطعى فى الرأس بدريه مصطفى زغرب 53 سنه سيوه اشتباه كسر في القدمين - حنه احمد منصور 45 سنة مطروح جراح قطعى فى الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج خضره مبروك مغوار 61 سنه القاهره -اشتباه كسر في الفقرة العنقية وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.



تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.