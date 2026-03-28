بعد غلق المحال الساعة 9 .. اعرف أكثر أجهزة تستهلك الكهرباء في المنزل

تناشد الحكومة المصرية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة لأسباب اقتصادية والتمكن من توفير الوقود اللازم للمتطلبات الأساسية .

ويعد فهم قدرة الأجهزة المنزلية ودرجة استنزافها للكهرباء، أمرًا أساسيًا لإدارة استهلاك الطاقة في المنزل وسحب كمية أقل بأبسط الخسائر.

فيما يلي بعض الأجهزة الكهربائية التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة وفقا لما ذكره موقع wilsoncables .

غسالة الملابس



تُعدّ الغسالات من الأجهزة المنزلية الأساسية وبحسب نوع الغسالة المستخدمة، يتراوح استهلاكها من الكهرباء بين 250 و300 واط في كل مرة يتم تشغيلها، وهذا لا يشمل استخدام المجفف.



إذا كانت غسالتك مزودة بسخان مياه ، فقد يصل استهلاكها للكهرباء إلى 2250 واط و لتجنب الاستهلاك المفرط للكهرباء، لا تستخدم الغسالة فوق حمولة الغسيل الموصى بها كما يمكنك تجفيف الملابس في الشمس كبديل آخر.



التكييف (AC)



تُصنّف أجهزة تكييف الهواء ضمن فئة الأجهزة الكهربائية عالية الطاقة. وتتوفر مكيفات الهواء بأنواع وقدرات مختلفة، ولكنها عمومًا تصل إلى آلاف الواط من الطاقة و عادةً، يبلغ متوسط استهلاك الطاقة لمكيف هواء قياسي بقدرة 1 كيلوواط حوالي 750-800 واط بينما يبلغ متوسط استهلاك الطاقة لمكيف هواء قياسي بقدرة 1/2 كيلوواط حوالي 350-400 واط.

الثلاجة

الثلاجة جهاز كهربائي يعمل باستمرار دون توقف وتختلف قدرة الثلاجة على استهلاك الطاقة حسب حجمها ونوعها وميزاتها الإضافية.

يتراوح استهلاك الثلاجات المنزلية من الكهرباء بين 100 و250 واط، وذلك خلال يوم واحد، قد يصل استهلاك الثلاجة من الطاقة إلى ما بين 1 و2 كيلوواط ساعة وعادةً يمكنك مراقبة استهلاك الثلاجة للطاقة في المنزل باستخدام عداد كهرباء.

على الرغم من أهميتها، فإن الثلاجة هي الجهاز الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنزل، حيث تستهلك حوالي ثلث إجمالي الطاقة الكهربائية التي تستخدمها الأسرة العادية.

الفرن الكهربائي



يُعدّ الفرن الكهربائي من الأجهزة الأساسية لمحبي الطبخ وتختلف قدرة الأفران باختلاف أنواعها، ولكن بشكل عام، تحتاج الأفران الكهربائية إلى طاقة تزيد عن 1000 واط، و يقع الكثيرون في خطأ فتح وإغلاق باب الفرن للتأكد من نضج الطعام، إلا أن هذه العادة قد تزيد من استهلاك الكهرباء.

تأكد من تشغيل الفرن بكفاءة عن طريق إبقاء الباب مغلقًا أثناء الطهي وكذلك، تجنب هدر الطاقة غير الضروري عن طريق تعديل حجم الوعاء المستخدم عند استخدام الفرن.



ماتور المياه



المنازل المجهزة بأجهزة إلكترونية، مثل مضخات المياه، لا تعتمد عادةً على إمدادات المياه من شبكة المياه العامة، بل تستمد المياه مباشرةً من البئر لذا، يُنصح بتقليل استخدام مضخة المياه عن طريق تخزين المياه في حوض كبير للاستخدام اليومي.



تستهلك مضخات المياه عادةً ما بين 250 و500 واط من الطاقة في الظروف العادية، بينما قد يصل استهلاكها إلى 900 واط عند بدء عملية الضخ.