إصابة 3 أشخاص وضبط 6 في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم 6 أشخاص في فض مشاجرة بين طرفين، بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف ما أسفر عن إصابة 3 منهم.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة المتاخمة لقرية طما فيوم دائرة المركز، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.



وبالانتقال والفحص تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على طرفي المشاجرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إهناسيا المركزي، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، للخلاف علي حراسة أرض صحراوية بنطاق محافظة الفيوم، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهما على اخر ما أسفر عن إصابة 3 اشخاص وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.



