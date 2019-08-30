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حوادث

مصرع طفلين غرقا بنهر النيل فى كفر شكر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:39 م
غرق طفلين
غرق طفلين
إبراهيم الهوارى
لقى طفلان مصرعهما أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل فى كفر شكر لعدم إجادتهما السباحة، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بغرق طفلين، أثناء استحمامهما بمياه نهر النيل أمام مجلس مدينة كفر شكر.

انتقل الرائد إسماعيل خطاب، رئيس مباحث كفر شكر، وبالمعاينة تبين غرق كل من "عبد الله ز. م. ع." 12 سنة طالب بمدرسة السلام الإبتدائية و"عبد الله ع. ع. إ.". 12 سنة طالب بمدرسة السلام وبمعاينة الجثتين تبين عدم وجود أى شبهة جنائية وصرحت النيابة بدفنهما.

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