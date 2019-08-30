العثور على جثة عامل وبجواره سرنجة هيروين بمنزله ببني سويف

أمرت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الجمعة، بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة عاطل عُثر عليه متوفى داخل منزله في قرية الشيخ علي ببياض العرب مركز بني سويف، حيث عُثر بجواره على سرنجة مستخدمة، ورجحت والدته وزوجها وفاته نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين، حيث أنه مُدمن له.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من " خالد . ص . ع " 49 عاما، عامل، ومقيم قرية الشيخ على ببياض العرب - دائرة المركز، بعثوره على جثة نجل زوجته ويدعى " محمد . م . ش" وشهرته بلية، 28 عاما، عاطل ومقيم بمنزله الكائن بناحية الشيخ على بياض العرب دائرة المركز.



تبين من التحريات الأولية والمعاينة أن المتوفي سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 6 قضايا مخدرات و سرقة بالإكراه وسلاح.



كما تبين أن الجثة مسجاه أعلى مرتبة بأرضية حجرة النوم مرتدية شورت داخلى، وفى حالة تعفن، كما تبين سلامة جميع نوافذ المنزل وعدم وجود عبث أو بعثرة بمحتويات المنزل، وعثر بجوار الجثة على سرنجة طبية مستخدمة.



كما تبين من سؤال كل من : المبلغ وهو زوج والدة المتوفى، ووالدة المتوفي وتدعى" عزة . ح . م" 52 عام، ربة منزل، مقيمين قرية الشيخ على بياض العرب دائرة المركز، قررا أن المتوفي مدمن لمخدر الهيروين، ورجحا ان الوفاة نتيجة تعاطى جرعات زائدة من المخدرات، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.



كما تبين أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الجثة في حالة تعفن ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة.







