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حوادث

القبض على عاطل بحوزته 18 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:22 م
حشيش
حشيش
محمد امين
ألقت وحدة مباحث مركز شبين الكوم القبض على عاطل وبحوزته 18 قطعة حشيش وسلاح ناري فرد خرطوش و7 طلقات من ذات العيار وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد شمس بالقاء القبض علي عماد .ح .ع 32 سنة عاطل ومقيم قرية سلكا دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و 18 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول بقصد الاتجار.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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