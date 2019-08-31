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ديني

تعرف على رأي دار الإفتاء عن حكم الصلاة في مساجد الشيعة .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:50 م
الصلاة في مساجد الشيعة
الصلاة في مساجد الشيعة
القسم الديني 2
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة في مساجد الشيعة تصح إذا كان المكان طاهرًا ويؤديها المصلي مستوفيًا لأركانها وشروط صحتها على هيئتها التي يصلي بها في أي مكان.

وأضاف شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة في مساجد الشيعة؟ أن الشيعة مذهب إسلامي من جملة مذاهب المسلمين، والشيعة فرق عديدة؛ منها المعتدل ومنها المغالي، والشيعة الإمامية الاثنا عشرية وكذلك الزيدية جزء أساسي في الأمة الإسلامية، فالزيدية بالإجمال أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، أما الإمامية فلا ينسبون إلى أهل السنة والجماعة وإن كانوا من جملة المسلمين أهل القبلة الواحدة.

وتختلف بعض شعائر الصلاة عند أهل السنة عنها عند الشيعة، مثل صيغة الأذان والإقامة التي يزيد فيمها الشيعة "حي على خير العمل" مرتين "بعد حي على الفلاح"، واستحباب الشهادة بولاية الإمام علي مرتين بعد "أشهد أن محمدًا رسول الله".

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