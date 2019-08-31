صائد بطولات.. السيرة الذاتية لـ الصربى ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد

أتم مجلس ادارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي اتفاقه مع الصربي ميودراج يسيتش على توليه القيادة الفنية للدراويش استعدادًا لبداية الموسم الجديد.
وحصل ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد علي الدوري الليبي عامي 2009 و2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي عامي 2009 و2010،كما حصل على أفضل مدرب في الدوري البلغاري في موسم 2004-2005.
وحقق ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي عام 2000، والدوري البلغاري عام 2004-2005، وكأس بلغاريا عام 2006و 2008، وكأس السوبر البلغاري عامي 2007 و2008.