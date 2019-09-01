إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع زغلول .. صور

استعادت إسعاد يونس ذكرياتها بنشر صورة قديمة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحد أفلامها القديمة.



واعادت إسعاد يونس نشر الصورة المنشورة عبر حساب برنامج «ميج بكسل» للفوتوشوب على انستجرام والذي وضع صورتها حاليا إلى جوار جوار صورتها من فيلم «بكيزة وزغلول» التي جسدت فيه دور«زغلول» وكأنهما شخصين.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت بين «عسل والله في الصورتين» و«طول عمرك جميلة» و«أنت قمراية وكفاية جمال روحك».