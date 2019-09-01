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رياضة

اخبارالرياضة.. فرصة الخطيب الأخيرة.. أزمة صلاح وماني.. حفلة على رانيا علواني

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
نور عادل
الخطيب
الخطيب
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:

فايلر في الأهلي .. فرصة الخطيب الأخيرة
اختلفت الآراء بين جماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد رينيه فايلر، فهناك من يهاجمه بسبب ضعب السيرة الذاتية الخاصة به، وعدم قيادته لفرق كبيرة باستثناء نادي اندرلخت البلجيكي

سمير عثمان يفجر مفاجأة جديدة عن استبعاده من لجنة الحكام.. فيديو
كشف سمير عثمان رئيس لجنة التحكيم السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن كواليس رحيله من منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه.

هاني حتحوت: جماهير الأهلي عملت حفلة على رانيا علواني .. فيديو
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، تخطت حدود الشخصية العامة في محاورة المتابعين عبر حسابها على «تويتر»، بعدما جاءت ردودها مثيرة للمزيد من الجدل حول اختيار المدير الفني الجديد لفريق النادي الأهلي.

مفاجأة .. كيف تحول الأهلي من التعاقد مع سباليتي إلى فايلر
كشف الاعلامي هاني حتحوت، عن كيف تحول النادي الأهلي في مفاوضاته من التعاقد مع مدرب انتر ميلان سباليتي، ومدرب منتخب البرازيل السابق مانو، و الي الااستقرار على التعاقد مع فايلر وكافة بنود التعاقد معه.

شاهد.. كيف أسدل محمد صلاح الستار على أزمته مع ساديو ماني
اسدل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، الستار على أزمته مع السنغالي ساديو ماني والتي ظهرت بينهما خلال مباراة اليوم أمام فريق بيرنلي،

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