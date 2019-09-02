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فن

حفل تامر عاشور في سموحة.. 12 سبتمبر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:40 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
آيه عاطف
يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق ١٢ سبتمبر، بنادي النصر لضباط القوات المسلحة بسموحة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور.

ومن المقرر أن يقدم عاشور عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها "باي باي"، "محظوظ"، و"أنت اخترت"، و" قولوا سماح"، وغيرها من الاغاني التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن حققت أغنية "قولوا سماح" نجاحا كبيرا جدا خلال الفترة القليلة الماضية، وهي من كلمات أحمد المالكي، والحان مصطفى العسال، وتوزيع أدهم والهامي دهيمة.

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