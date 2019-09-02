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فن

تعرف على إيرادات فيلم خيال مآتة لـ أحمد حلمي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:20 ص
أحمد حلمي
أحمد حلمي
آيه عاطف
رغم كل الأزمات التي واجهت فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، إلا أن الفيلم حقق نسبة إيرادات جيدة حتى الان في دور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 35 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض السينمائي في أول أيام عيد الأضحى الماضي، لكن هذه الإيرادات ليست كبيرة بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة بجانبه في السينمات.

"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، والفيلم سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، من إخراج خالد مرعي.

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