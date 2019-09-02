لرفع الأعباء عن كاهل المواطن .. مستقبل وطن ينظم 13 فعالية بالمحافظات



أعلن حزب مستقبل وطن عن تنظيم عدة فعاليات مختلفة بعدد من المحافظات أمس الأحد ، في إطار التخفيف عن المواطنين خاصة قبيل دخول المدارس.



ومن الفعاليات التي نظمها الحزب ، إطلاق مبادرة "مرحبا مدرستي" بمحافظة القاهرة ، من خلال تنظيم عدة معارض لبييع الادوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق منشية ناصر - الأزبكية - المرج- السلام-التبين-مصر القديمة.



كما تم توزيع بعض الشنط المدرسية والملابس بالمجان على بعض دور الأيتام بمنطقة الهرم، فضلا عن تنظيم قافلة طبية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ضمت مختلف التخصصات للكشف المجاني وصرف العلاج للأهالي ، في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطن.



وتم إطلاق قافلة بيطرية بقريتي سجين وأميوط بمركز قطور بمحافظة الغربية ، وتم الكشف على رؤوس الماشية وصرف العلاج بالمجان ، كما وزع قيادات الحزب الشنط المدرسية بالمجان بمركزي كفر الزيات وطنطا.



كما تم افتتاح عدة معارض لبيع الملابس والشنط المدرسية بأسعار مخفضة في مناطق : "الموقف الجديد بمدينة الزقازيق - شارع السوق بمدينة صان الحجر- أمام مجمع المدارس بمدينة مشتول السوق- أمام مركز شباب الحسينية - أمام بنك التنمية بمدينة القنايات- ميدان الشيخة حامدة بمدينة القورين" ، وذلك في إطار ترسيخ الصلة بين الحزب وابناء المحافظة.



وفي دمياط ، تم توزيع بعض الملابس المدرسية بالمجان، على بعض الأسر الفقيرة، بمراكز "السرو وكفر البطيخ وفارسكور"، كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة بتنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي والحزبي بمقر الحزب بمدينة دمنهور.



وفي مطروح أقام الحزب عدة منافذ لبيع اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة بالموقف القديم بمدينة رأس برانى، كما افتتحت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بحي الزهور.



كما تم إقامة عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بقرية طنبدي بمركز مغاغة بالمنيا ، كما تم رفع كفاءة وأعمال صيانة وتجميل بقرية الهنداو بمركز الداخلة بالوادي الجديد.



وأقامت أمانة الحزب بسوهاج، عدة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز البلينا والعسيرات وطما، فضلا عن إقامة معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمدينة طهطا.



أما الأقصر ، تم افتتاح معرض لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة بجوار محطة القطار بمدينة الأقصر.













