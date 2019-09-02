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اللجنة التنفيذية لحزب أردوغان تطالب بطرد داود أوغلو من صفوفه

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:47 م
رئيس وزراء تركيا
رئيس وزراء تركيا الأسبق
شريف سيد
كشف قيادي في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عن رغبة الحزب في طرد رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، و3 أخرين من صفوفه.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى وكالة رويترز إن اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية طلبت في اجتماع، اليوم الاثنين، طرد داود أوغلو إلى جانب أيهان سيف أوستون وسلجوك أوزداج وعبد الله باسكي من الحزب.

وأشارت رويترز إلى أنه من المتوقع أن يقوم المجلس التأديبي للحزب بتحديد القرار النهائي لهذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة، مع استعداد داود أوغلو لتأسيس حزب جديد، معارض للحزب الحاكم، إلى جانب حزب جديد للعضو المؤسس السابق للحزب علي باباجان، الأمر الذي تسبب في إنقلاب أردوغان عليهما.

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