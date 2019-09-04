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صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر والبريد..غدا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:52 ص
ماكينة صرافة
ماكينة صرافة
كتب محمد عبد المنعم
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى في صرف معاشات شهر سبتمبر للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد اعتبارًا من غد الخميس مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

كما من المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر.

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