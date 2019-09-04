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ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء بمطروح

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:22 م
ضبط نصف طن دقيق مدعم
ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء بمطروح
ايمن محمود
تمكنت حملة من مديرية التموين بمطروح بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 9 أجولة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير 13 مخالفة تموينية بمدينتى النجيلة وبرانى غرب مطروح لمحال تجارية مخالفة.

واوضح السيد أبو اليزيد مدير عام التموين بمطروح أنه تم خلال الحملة ضبط العديد من المخالفات من أبرزها ضبط عرض وبيع أحد محلات لمواد غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 522 قطعة من الحلوى و الكيك و العصائر، إضافة إلى ضبط 9 تسعة أجولة من الدقيق البلدي المدعم بأحد المحال التجارية تم تجميعه بغرض الإتجار بالسوق السوداء و الاستعمال في غير الغرض المخصص له ومخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر ، وعدم نظافة أدوات العجن باحد المخابز و مخالفات أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

تم التحفظ على المضبوطات وقيد المحضر بأقسام الشرطة للعرض على الجهات المختصة.

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