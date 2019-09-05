محسن صالح يكشف سر تأخر إعلان اسم مدرب منتخب مصر

كشف محسن صالح مدرب منتخب مصر السابق، عن سر تأخر إعلان اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الأول حتى الآن؛ خاصة في ظل تأكيد أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن المدير الفني تم اختياره بالفعل.





وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "التأخر في الإعلان عن اسم المدرب المصري للمنتخب الوطني حتى الآن يعني أن هناك ملاحظات على الأسماء المرشحة، وتخوف من عدم قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ردة فعل الإعلام والجمهور".





وأضاف محسن صالح "طالما لم تتفقوا (خذوا الضوء الأخضر) للبحث في أوروبا الشرقية (سابقا) التشيك الصرب الكروات فهي الأنسب لنا".





وتابع محسن صالح "مفيش اجماع علي حد والكل متربص وبكره تشوف مجرد ما يعلنوا عن الاسم..حيتقطع قبل ما يشتغل..مساء الفل".





وأعلن اتحاد الكرة السابق إقالة المكسيكي خافيير أجيري عقب وداع المنتخب الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من مباراة دور الـ 16.



