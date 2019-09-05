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فن

بعد نشر صورة لها مع غوريلا.. الجماهير لـ نيللى كريم: بتقلد الحسناء والوحش.. شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:45 م
نيللى كريم
نيللى كريم
القسم الميدانى
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقغ التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت نيللى كريم على الصورة قائلة "  حولت النسخ ؛ ولكن...فازت الغوريلا الاصلية ".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : كينج كونج نيللى كريم - نيللى الجميلة -- ايه القمر ده .

وكانت نيللى كريم شاركت في آخر أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات.

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