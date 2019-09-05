بعد نشر صورة لها مع غوريلا.. الجماهير لـ نيللى كريم: بتقلد الحسناء والوحش.. شاهد

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقغ التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام".



وعلقت نيللى كريم على الصورة قائلة " حولت النسخ ؛ ولكن...فازت الغوريلا الاصلية ".



وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : كينج كونج نيللى كريم - نيللى الجميلة -- ايه القمر ده .



وكانت نيللى كريم شاركت في آخر أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات.

