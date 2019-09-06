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فن

لينا صالح : برنامج ملوك الزحمة من إعدادي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
لينا صالح
لينا صالح
شيرى نبيل
عبرت المذيعة لينا صالح عن سعادتها البالغة بسبب حب الجمهور لها خاصة بعد برنامج "ملوك الزحمة " الذي يعرض علي محطة شعبى إف إم.

وقالت في تصريح لصدي البلد :" دي أحسن حاجة في الدنيا ، يعني تخيلي كده لما الجمهور تحبك ، عارفه الدعوة بتاعة "ربنا يحبب فيك خلقه" فهذه الأمور نعمة دائما أشكر الله عليها طول عمري" .

فانا دائما الجمهور يقول لي احنا بنحبك وبندعيلك ، وبنجيب في سيرتك بكل خير "وناس توقفك وتحضنك وتتصور معاكي " دي نعمة لا تقدر بمال.

أهم ما يميز محطة شعبي أف ام أننا نقوم بكل ما يتعلق بالبرنامج بداية من وضع الفقرات بالاضافة الي موضوعات الحلقة وأيضا نختار الاغاني التي يتم اذاعتها أثناء الحلقة ، فانا سعيدة بهذا الموضوع لانه اخرج كل الطاقات الاعلامية التي كانت بداخلي .

لينا صالج تقدم برنامج "ملوك الزحمة" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 6 مساء على محطة شعبى إف إم.

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