اختتام جولة الإسكان في سوهاج بتفقد محطتي غرب وأولاد نصير

اختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، ومرافقوهم، الزيارة التفقدية للمشروعات المختلفة بمحافظة سوهاج، بتفقد محطتى مياه سوهاج غرب، وإضفاء وأولاد نصير.





وقال الوزارة: جارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروع استكمال توسعات محطة مياه سوهاج غرب، بطاقة 75 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 500 ألف نسمة بغرب مدينة سوهاج والقرى المجاورة، ومحطة مياه إدفا وأولاد نصير، بطاقة 17 ألف م3/يوم، بتكلفة 64 مليون جنيه، لخدمة 110 آلاف نسمة بقرى إدفا وأولاد نصير.





وأوضحت الوزارة، أنه جارٍ تنفيذ 16 مشروعًا لمياه الشرب بمحافظة سوهاج، بتكلفة مليار و266 مليون جنيه، وتشمل (محطة مياه المنشاة - محطة مياه ساقلته - شبكات مياه طما - شبكات مياه شطورة - شبكات مياه نيدة - محطة مياه نقالى البوحة - محطة مياه نقالى قصر الثقافة - محطة مياه نقالى بالصفيحة - محطة مياه نقالى عرب العطيات - محطة مياه أولاد الشيخ - محطة مياه الزهراء - وحدة حديد ومنجنيز أم دومة - محطة مياه الشيخ زين الدين - محطة مياه قرية بنجا - محطة مياه جهينة - محطة مياه فاوجلى).





وأشار وزارة الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة، بتكلفة 567 مليون جنيه، وتشمل (استكمال توسعات سوهاج غرب - شبكات مياه دار السلام - محطة مياه نقالى الكتكاتة - محطة مياه نقالى بنزلة القاضى - محطة مياه إدفا وأولاد نصير).



