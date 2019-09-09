معارض مدرسية مخفضة ومساعدات .. تعرف على فعاليات مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة

أعلن حزب مستقبل وطن عن تنظيم عدة فعاليات مختلفة بعدد من المحافظات أمس الأحد ، في إطار التخفيف عن المواطنين خاصة قبيل دخول المدارس.



وتضمنت الفعاليات التي نظمها الحزب ، إقامة عدة معارض لبيع الحقائب والادوات المدرسية بأسعار مخفضة بالقاهرة بمناطق ( حلمية الزيتون - الدرب الأحمر- البجمالية - الموسكي ) تفعيلا لمبادرة " كلنا معاك".



وفي محافظة الجيزة تم إفتتاح عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ (بشتيل - امبابة - الوراق- بولاق الدكرور ) فى إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين .



كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية بإفتتاح عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بـ ( امام الموقف العمومي بمدينة بنها - شارعي السوق والسيد حمادة بالخصوص) ، وفي محافظة الإسكندرية تم إقامة معرض لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بشارع السوق بمنطقة كرموز .



كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة مطروح عدة معارض لبيع الزى المدرسى بأسعار مخفضة في مناطق ( جوار المدرسة العسكرية بمرسي مطروح - الشارع الرئيسي بمدينة الضبعة ) ، وفي محافظة الدقهلية تم إقامة معرض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بشارع الجمهورية بمدينة دكرنس .



واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ بإفتتاح مرض لبيع الحقائب والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بـ ( أمام دار الرعاية اللاحقة - شارع النبوي المهندس) بمدينة كفر الشيخ ، وفي محافظة دمياط تم إقامة عدة معارض لبيع الزى المدرسى بأسعار مخفضة بـ ( شارع الصعيدي بدمياط الجديدة - جوار مجلس مدينة كفر البطيخ ) فضلا عن تنظيم دورة تدريبية حول كيفية التعامل بلغة الإشارة لبعض الأطفال من متحدى الإعاقة بمقر الحزب الرئيسى بمدينة دمياط.





كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية بافتتاح منفذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام مركز شباب التل الكبير ، أمال في محافظة جنوب سيناء فتم توزيع كمية من الحقائب المدرسية بالمجان علي الأسر الفقيرة بمدينة نويبع .



وتم إقامة عدة معارض لبيع السلع التموينية بمحافظة بنى سويف وأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بـ ( شارع الشيخ ابو الخير مركز اهناسيا - قريتي اشنا وبياض العرب).



كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بافتتاح معرض لبيع الزى المدرسى بأسعار مخفضة بشارع الإبراهيمية بجوار بنك مصر بمركز بني مزار ، فضلا عن تنظيم قافلة طبية للكشف على مصابى أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بقرية بهدال بمركز المنيا .



وفي محافظة أسيوط تم توزيع عدد من الوجبات الجاهزة بالمجان على الأسر الفقيرة بمنطقة ميدان المنفذ بمدينة أسيوط ، علاوة على إفتتاح معرض لبيع المستلزمات الدراسية بمحافظة أسوان بأسعار مخفضة بشارع الشواربى بمدينة أسوان .



كما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة قنا بإفتتاح معرض لبيع الزى المدرسى بأسعار مخفضة أمام مقر الجمعية التعاونية بمدينة قنا .

