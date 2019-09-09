شاهد ..عروسان يشعلان السوشيال ميديا بالرقص على أنغام إليسا ..والأخيرة ترد

نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو لعروسين يقومان بالرقص على إحدى نغماتها .



وعلقت اليسا على مقطع الفيديو : " ‏كتير تأثرت بها الفيديو وبها العروسين.. ياللي واضح قدي بيحبو بعض، قالولي إنو بمنطقة برجا بالشوف الله يهنيهن بحبن اللي تخطى كل شي ليكون درس بالحب ".



وأعلنت إليسا مؤخرًا اعتزالها طرح الألبومات الغنائية فور طرحها الألبوم الذي تضع عليه اللمسات النهائية الفترة الحالية، وذلك بسبب معاناتها الشديدة من خوض الحروب في ظل وسط فني أشبه بالمافيا، على حد قولها.



ويأتي هذا الألبوم بعد النجاح الكبير الذي حققته إليسا بألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي أعلنت من خلاله تعافيها من مرض سرطان الثدي، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لجمهورها حينها.