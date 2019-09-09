موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى والزمالك

قررت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى إقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد .



واستقرت اللجنة الخماسية على إقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك أحد أيام 18 أو 19 أو 20 سبتمبر الجارى ، وبات يوم 20 سبتمبر هو الأقرب لإقامة السوبر المصرى بين الاهلي والزمالك فيه نتيجة انشغال القطبين بخوض منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا .



ويقام السوبر المصرى بين الفريق المتوج بلقب الدورى الممتاز وهو الأهلى وبين صاحب لقب كأس مصر وهو الزمالك .



ونجح الزمالك فى الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر .



وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فى الفترة الأخيرة فى ظل المستويات المميزة التى قدمها اللاعبون طوال اوقات المباراة ونجاحهم فى هزم فريق بيراميدز .







