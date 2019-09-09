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رياضة

موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى والزمالك

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
الأهلى والزمالك يلتقيان
الأهلى والزمالك يلتقيان فى السوبر المصرى
عمرو الحلوانى
قررت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى إقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد .

واستقرت اللجنة الخماسية على إقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك أحد أيام 18 أو 19 أو 20 سبتمبر الجارى ، وبات يوم 20 سبتمبر هو الأقرب لإقامة السوبر المصرى بين الاهلي والزمالك فيه نتيجة انشغال القطبين بخوض منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا .

ويقام السوبر المصرى بين الفريق المتوج بلقب الدورى الممتاز وهو الأهلى وبين صاحب لقب كأس مصر وهو الزمالك .

ونجح الزمالك فى الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر .

وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فى الفترة الأخيرة فى ظل المستويات المميزة التى قدمها اللاعبون طوال اوقات المباراة ونجاحهم فى هزم فريق بيراميدز .



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