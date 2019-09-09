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محافظات

7466 فدانا فى أرض الإبل.. تفاصيل أكبر ضربة لمغتصبي أراضي الدولة فى القاهرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:58 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
عبد العزيز جمال
تسعى محافظة القاهرة بكل إمكاناتها لسرعة استرداد أراضى الدولة المغتصبة، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للتقنين.

وأكدت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة أن محافظة القاهرة الأولى في حجم ما تم استرداده من أراضي الدولة على مستوى الجمهورية، اذ استطاعت استرجاع 35 % من أراضي الدولة المستولى عليها.

وأكدت أنه في المنطقة الجنوبية تم استرداد ١٧٤٧٤٨٢ متر مربع بإجمالي ٢٥ قطعة أرض، والمنطقة الشرقية ٤٣٦٩٤٣ متر مربع بإجمالي ٣٤ قطعة أرض، أما المنطقة الشمالية فتم استرداد ٣٢٤١٠ متر مربع تمثلت في ٣ قطع أراض، والمنطقة الغربية ٦٠٧١ متر مربع بإجمالي ٢٣ قطعة، وذلك بإجمالي ٨٥ حالة بمساحة ٢٢٢٢٩٠٦ متر مربع.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه في إطار مجهودات المحافظة باسترداد أراضي الدولة وإزالة أي تعديات عليها، وفي إطار الموجة الـــ13 لاسترداد أراضي الدولة تمكنت أجهزة المحافظة بالتعاون مع قوات الأمن من توجيه أكبر ضربة لمغتصبي أراضي الدولة باسترداد (7466) فدانا بمنطقة طريق العين السخنة بنطاق حي المعصرة والمعروفة بأرض الإبل وتم التحفظ على المساحة ووضع لافتات عليها للتعريف بأنها أراضي ملك المحافظة ولا يمكن التعامل عليها إلا بمعرفة أملاك المحافظة.

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة قد تمكنت من خلال الموجة الـ13 من استرداد أكثر من 2 مليون متر2 وإزالة 85 حالة تعد عليها بخلاف أرض الإبل،  مشيرًا إلى أنه لا رجعة نهائيًا فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضى الدولة مهما كان موقعهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.
7466 فدانا فى أرض الإبل.. تفاصيل أكبر ضربة لمغتصبي أراضي الدولة فى القاهرة
7466 فدانا فى أرض الإبل.. تفاصيل أكبر ضربة لمغتصبي أراضي الدولة فى القاهرة
7466 فدانا فى أرض الإبل.. تفاصيل أكبر ضربة لمغتصبي أراضي الدولة فى القاهرة

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