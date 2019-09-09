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رياضة

عبدالله يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة السعودية الثانية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:30 م
صدى البلد
نور عادل
حرص الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على حضور المران الأخير للمنتخب الأولمبي قبل مواجهته الثانية غدا أمام نظيره السعودي والمحدد لها السابعة مساء الغد بستاد بترو سبورت ضمن استعدادات الفريقين لخوض التصفيات القارية النهائية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب الأولمبي قد أدى مرانه مساء اليوم باستاد بترو سبورت حيث شارك فيه جميع اللاعبين بمن فيهم رباعى الزمالك مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد صبحي ومحمد عبدالسلام عقب فوزهم مع الزمالك أمس بكأس مصر.

وأكد الدكتور أحمد عبدالله المشرف على المنتخب الأولمبي علي ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين و قدرتهم على الفوز ببطولة أفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو .

وكان الفريق قد عاد إلى القاهرة بعد ختام معسكره بالعين السخنة الذي تخلله آداء المباراة الأولى مع نظيره السعودي يوم السبت الماضي باستاد السويس وانتهت لصالح الفريق المصري 4-1

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