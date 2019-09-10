ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر المصري ويحسم حضور الجماهير خلال أيام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
مباراة السوبر المصرى
مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك
عمرو الحلوانى
يترقب عشاق الكرة المصرية تحديد موعد مباراة السوبر المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر الجارى.

واستقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك أحد أيام 18 أو 19 أو 20 سبتمبر الجارى، وبات يوم 20 سبتمبر هو الأقرب لإقامة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك فيه، نتيجة انشغال القطبين بخوض منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتقام بطولة السوبر المصرى بين الفريق المتوج بلقب الدورى الممتاز وهو الأهلى، وبين صاحب لقب كأس مصر وهو الزمالك.

ونجح الزمالك فى الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر.

وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فى الفترة الأخيرة فى ظل المستويات المميزة التى قدمها اللاعبون طوال أوقات المباراة ونجاحهم فى هزم فريق بيراميدز.

وبخصوص الحضور الجماهيرى فى مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك لا يزال اتحاد الكرة يدرس الموقف بشكل جدى مع الجهات الأمنية، ومن المقرر أن يتم حسم الأمر بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبات ملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى ظل الجاهزية الكاملة للملعب لاستقبال اللقاء الأقوى داخل الكرة المصرية نظرا للقوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما كتيبة من ألمع النجوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذا السبب..اتحاد الكرة يدرس تعديل موعد مباراة الاهلي والزمالك

مفاجأة .. مرتضي منصور يكشف طلب بيراميدز تأجيل مباراته مع الزمالك

الزمالك على موعد مع 3 ألقاب محليا وقارية فى سبتمبر.. تفاصيل

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

اخبار نادي الزمالك اليوم 8-9-2019

موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك

ترشيحاتنا

شاهد..جينفير لوبيز في عشاء رومانسي مع خطيبها اليكس رودريجرز

بدء استبدال التوك توك بالفان.. الحكومة تتواصل مع المصانع لتحويل خطوط إنتاجهم لسيارات

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

طارق سليمان يكشف عن حقيقة ضغط النادي الأهلي لاستمراره مع فايلر.. فيديو

عالمة مصريات تفجر مفاجأة حول مدينة جديدة أسفل أحد الأهرامات.. لن تصدق

الإفتاء توضح كيفية القصر فى الصلاة.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

كيف استقبلت إدارة بيراميدز السقوط الكبير أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر؟

محمد صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف لليفربول في شهر أغسطس.. فيديو

أغلى من الياقوت.. حسين الشحات ينشر مجموعة صور لأبنائه.. شاهد

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

منتخب مصر لكرة الطائرة يواجه أمريكا في دور الـ 16 بكأس العالم.. اليوم

طارق سليمان يكشف عن حقيقة ضغط النادي الأهلي لاستمراره مع فايلر.. فيديو

الفنان صلاح عبد الله يحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز بطريقته الخاصة.. فديو

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر المصري ويحسم حضور الجماهير خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

شاهد..جينفير لوبيز في عشاء رومانسي مع خطيبها اليكس رودريجرز