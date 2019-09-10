اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر المصري ويحسم حضور الجماهير خلال أيام

يترقب عشاق الكرة المصرية تحديد موعد مباراة السوبر المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر الجارى.



واستقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك أحد أيام 18 أو 19 أو 20 سبتمبر الجارى، وبات يوم 20 سبتمبر هو الأقرب لإقامة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك فيه، نتيجة انشغال القطبين بخوض منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.



وتقام بطولة السوبر المصرى بين الفريق المتوج بلقب الدورى الممتاز وهو الأهلى، وبين صاحب لقب كأس مصر وهو الزمالك.



ونجح الزمالك فى الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر.



وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فى الفترة الأخيرة فى ظل المستويات المميزة التى قدمها اللاعبون طوال أوقات المباراة ونجاحهم فى هزم فريق بيراميدز.



وبخصوص الحضور الجماهيرى فى مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك لا يزال اتحاد الكرة يدرس الموقف بشكل جدى مع الجهات الأمنية، ومن المقرر أن يتم حسم الأمر بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.



وبات ملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى ظل الجاهزية الكاملة للملعب لاستقبال اللقاء الأقوى داخل الكرة المصرية نظرا للقوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما كتيبة من ألمع النجوم.

