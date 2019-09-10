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منوعات

apple تكشف عن تحديث متجر App Store.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة apple الأمريكية عن تحديثات جديدة لمتجر App Store الخاص بها، بتصميمات المتجر و خاصةً نوعية العاب Arcade، وستكون جاهزة للتحميل فى 19 سبتمبر مع طرح نظام ios 13 الجديد.

تأتى الخدمة مقابل اشتراك شهري يبلغ اشتراك شهرى بقيمة 4.99 دولار، والألعاب مقدمة من شركات Konami و Capcomو Annapurna، حيث يعرض رؤساء تلك الشركات ألعابهم بأنفسهم فى المؤتمر.

يأتى ذلك بعد بدء البث المباشر لمؤتمر آبل المقام بمقر الشركة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية على موقع يوتيوب، والذى يتابعه الآن أكثر من 500 ألف شخص مباشرة عبر الإنتنرت.

ويتضمن المؤتمر سلسلة مفاجآت بالجملة، بداية من iphone 11 الذى يأتى بثلاثة إصدارات مختلفة، ونظام ios 13، وساعة Apple Watch 5 الجديدة.

ومن المنتظر أن يطرح الهاتف فى الأسواق فى 20 سبتمبر الجارى، والذى يحتوى على الكثير من المفاجآت بدءًا من التوافق مع قلم آبل Apple Pencil، والإستغناء عن ميزة 3D Touch التى ظلت لسنوات فى النسخ السابقة، والكاميرا الثلاثية.

وحتى أسماء الهواتف التى ستكون iphone 11 للنسخة الرخيصة بدلًا من iphone XR، وiphone 11 Pro بدلًا من iphone XS، وiphone 11 Pro Max بدلًا من iphone XS Max.

apple تكشف عن تحديث متجر App Store.. فيديو
apple تكشف عن تحديث متجر App Store.. فيديو

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