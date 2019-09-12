ملعب السوبر المصري يشعل أزمة بين اتحاد الكرة ومرتضى منصور

اشعل ملعب مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ومنافسه نادي الزمالك أزمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ان ملعب السوبر يقترب ان يكون هو استاد السلام وهو ما اعترض عليه مسئولو نادي الزمالك.



بدأ الأمر بتفكير من جانب اللجنة المؤقتة لأدارة اتحاد الكرة المصري بان يكون ملعب مباراة السوبر المصري هو استاد السلام وان يكون هناك حضور جماهيري بين الفريقين، وذلك بدلًا من اقامته في استاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية.



ويرى مسئولو اتحاد الكرة في الوقت الحالي ان ملعب السوبر المصري يجب ان يكون في القاهرة وبحضور جماهيري، وذلك تمهيدًا لعودة الجماهير الي المدرجات، وعودة جميع الفرق من جديد للعب في القاهرة بشكل طبيعي.



ولكن من جانبه اعترض رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، على ملعب السوبر المصري، معللًا بان هذا ملعب النادي الأهلي.



وأكد مرتضى منصور في تصريحاته عن ملعب السوبر المصري ان القرار النهائي سيكون لنادي الزمالك، واذا قام الأتحاد بتحديد ملعب السوبر وخوض المباراة في استاد السلام، فعلى الأهلي ان يأخذ عمرو الجنايني ويلعبوا هناك.



وحتى تلك اللحظة لم تحسم اللجنة الخماسية المؤقتة لادارة اتحاد الكرة، قرارها بشأن ملعب المباراة، خاصة وانها ستكون منشغله اليوم في قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2019/2020 والتي ستقام في احد فنادق القاهرة الكبرى.