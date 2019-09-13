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رياضة

أحمد محفوظ: الإقبال الكبير لدورة المراقبين نجاح لمجهود منطقة القاهرة للكرة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:54 م
المستشار احمد محفوظ
المستشار احمد محفوظ عضو مجلس ادارة منطقة القاهرة
حسن العمدة
اكد المستشار احمد محفوظ عضو مجلس ادارة منطقة القاهرة ان عملية التسجيل للراغبين للمشاركة في الدورة التنشيطية لمراقبي المباريات والتي تنظمها منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة حمادة الشربينى لجميع المسابقات غدا السبت بنادي النصر مصر الجديدة تشهد اقبالا كبيرا منذ فتح باب الاشتراك حتي الانتهاء من تسجيل الراغبين في الحصول علي الدورة مضيفا ان الدورة ستتناول السمات الشخصية للمراقب وواجبات المراقبين في المباريات.

ومن المقرر ان يحاضر في الدورة المستشار أحمد محفوظ عضو مجلس إدارة منطقة القاهرة واللواء محمد علي.

وكانت منطقة القاهرة، أعلنت في وقت سابق على الراغب بالحضور ليكون مراقبا للمباريات تقديم أوراقه للمنطقة في موعد أقصاه الثلاثاء الماضي وتتضمن الأوراق صورة المؤهل الدراسي وصورة الرقم القومي والمؤهل الرياضي والسيرة الذاتية وثلاث صور شخصية.

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