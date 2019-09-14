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رياضة

السفير المصري بـ غينيا الاستوائية: الاهلي منور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
حسن العمدة
أكد حاتم حسوبة، السفير المصري بغينيا الإستوائية، أن الأجواء مستقرة قبل مباراة كانو سبورت.

وقال حاتم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي منور غينيا الإستوائية، والأجواء مستقرة قبل مباراة كانو سبورت، كما أن بعثة الفريق تشعر بالراحة الكاملة في مقر إقامتها".

وأكمل : "هناك تناغم كبير ملحوظ في التدريبات بين المدرب رينيه فايلر ولاعبي الفريق".

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