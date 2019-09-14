أحمد موسى يكشف سر اجتماع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تركيا اليوم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي ذكرنا اليوم في مؤتمر الشباب، بتزييف الوعي منذ عام 2011 وحتى الآن.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على نشر الأكاذيب والشائعات .



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية كما عقد أجتماع في تركيا اليوم، لاستغلال الاحداث لنشر الشائعات وتزييف وعي المصريين ونشر الأكاذيب".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لديه فرصة يستغلها من أجل التوغل داخل مصر، والشعب المصري مر بتجربة سيئة خلال فترة حكم الإخوان".

