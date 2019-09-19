ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

درة تتألق فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:10 م
صدى البلد
محمد نبيـل

خطفت النجمة درة الأنظار بمجرد وصولها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى حيث تشارك كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.
درة تتألق فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور
درة تتألق فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور
درة تتألق فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور
درة تتألق فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور
درة تتألق فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور
درة تتألق فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان الجونة يكرم المخرجة الفلسطينية مى مصرى

إنجى المقدم تقدم المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة السينمائي

سوسن بدر ودرة ضمن لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة يعلن عن دعم مهرجانات سينمائية خارج مصر

أول تعليق لـ سوسن بدر بعد إعلان اختيارها في لجنة تحكيم مهرجان الجونة

الجونة السينمائي: استقبلنا العام الماضي 700 صحفي لتغطية المهرجان

ترشيحاتنا

هل يجب الاغتسال بعد ملامسة الكلب؟ دار الإفتاء تجيب

بعد سحبه من الأسواق ومنع تداوله.. أخطر الأثار الجانبية لـ الزنتاك

نفسيتى كانت تعبانة.. الاميرة اسماعيل الضبع تعتذر لـ الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة: انت ابويا وسامحنى.. فيديو

كواليس الإطاحة بـ عماد متعب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر

طبيب يفجر مفاجأة صادمة عن دواء الزنتاك المتداول

رسالة خاصة من اتحاد الكرة لـ حسام البدري عقب تعيينه مديرا فنيا لـ منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان الجونة السينمائى.. زوجة أحمد داوود تخطف الأنظار بالأحمر

فستان أسود طويل.. إلهام شاهين بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة

بفستان مكشوف.. هند عبد الحليم بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة