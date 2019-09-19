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اقتصاد

البورصة تخسر 17.1 مليار جنيه الأسبوع الماضي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:43 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14742 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 3.04%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.6% مسجلا 539.5 نقطة.

سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 3.9% مغلقا الفترة عند مستوى 2192 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.5 % مغلقا عند 17889 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.7 % مغلقا الفترة عند 1439.8 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 17.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 738 مليار جنيه مقابل 755.1 مليار جنيه.

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 12.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1029 مليون ورقة منفذة على 116 الاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 770 مليون ورقة منفذة على 105 الاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 39.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.2% خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 35.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.3% والعرب على 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 48.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 85.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.7 % و سجل العرب 9.0 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1472.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 739.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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