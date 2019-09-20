حزب مستقبل وطن ينظم فعاليات خدمية للمواطنين بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عدة فعاليات، حيث قامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بتوزيع حقائب مدرسية بالمجان علي الأسر الفقيرة بمناطق ( حلوان - المعصرة - التبين - البساتين - 15 مايو) وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق ( سيدي بشر قبلي - المعمورة البلد - باكوس - کرموز) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة مطروح ندوة تثقيفية حول تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي والحزبي بمقر مركز الاعلام بمدينة مرسي مطروح .



ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الغربية ندوة تثقيفية حول مخاطر حروب الجيل الرابع بقاعة بالاس بمدينة طنطا .. فضلا عن إقامة عدة منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمركزي ( بسيون - سمنود ) واقامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة عدة منافذ متنقلة (سيارات متحركة لبيع اللحوم والخضروات والسلع التموينية بأسعار مخفضة بالسوق التجاري الأول بمدينة النوبارية ونظمت أمانة الحزب بمحافظة دمياط ندوة حول مفاهيم الأمن القومي بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط الجديدة بمشاركة قيادات الحزب .. فضلا عن إقامة عدة منافذ لبيع الأسماك واللحوم بأسعار مخفضة بمناطق (عزبة البرج بمركز دمياط - أمام مجلس مدينة راس البر - أمام مستشفي السرو العام بمدينة الزرقا ).



كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بقرية عطوة بمركز الإسماعيلية فضلا عن عقد ندوة تثقيفية حول أهمية دور المحليات في الحياة السياسية بمركز

شباب القصاصين وقامت أمانة الحزب بمحافظة السويس بتوزيع حقائب مدرسية بالمجان علي الأسر الفقيرة بمنطقة الألبان القديمة بحي الأربعين ونظمت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط يوم رياضي لبعض الأطفال الأيتام تخلله بعض الفقرات الفنية بمشاركة قيادات الحزب بنادي الشبان المسلمين بمدينة أسيوط .



وعقدت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج، ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بقاعة المجلس المحلي بمدينة سوهاج بحضور بعض القيادات النسائية بالحزب .. فضلا عن تنظيم عدة معارض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بمركزي (طهطا - طما)، وقامت أمانة الحزب بمحافظة قنا بتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتنظيم عدة فصول لمحو الأمية بقري ( سمهود ، أبو شوشة بمركز أبوتشت - کوم البيجا بمركز فرشوط ) .. فضلا عن تنظيم عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرى ( العزب بمركز دشنا - جزيرة دندرة بمركز قنا) وقامت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر بأعمال ترميم بعض الآيلة للسقوط بقرية أرمنت الحيط بمركز أرمنت.