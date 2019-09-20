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رياضة

شاهد.. رسالة محمد بركات للاعبي الاهلي والزمالك بعد مباراة السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:17 م
محمد بركات
محمد بركات
منار نور
هنأ محمد بركات لاعب النادي الاهلي السابق، ناديه وفريقه بعد فوزه على نادى الزمالك فى مباراة السوبر المصري اليوم.

ونشر محمد بركات مقطع فيديو يهنئ من خلاله جماهير ولاعبى الاهلى، معلقا : "الف مبروك لرجاله النادى الاهلى ،ـ ومبروك لرجاله الزمالك اللى قدروا يرجعوا بسرعه للمباراة".

وتوج النادي الأهلي بلقب السوبر بفوزه على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

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