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رياضة

حسين الشحات: الفوز بالسوبر جاء في وقته

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أهدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب كأس السوبر لجماهير النادي الوفية التي ساندت الفريق، مؤكدا انها دائما كلمة السر في التتويج بالبطولات، كما اهدي البطولة لزوجته وأسرته الصغيرة التي حرص على تواجدها بصحبته في أثناء الاحتفال.

وقال حسين الشحات، إن بطولة السوبر الغالية جاءت في توقيتها ، خاصة أنها بداية الموسم، وهو ما يمثل نقطة انطلاق قوية للفريق، مشيرا إلى أن الفوز بالبطولات ليس جديدا على الأهلي، المرشح الأول طول تاريخه للفوز بأية بطولة يشارك بها؛ سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وأكد حسين الشحات، أن جميع لاعبي الأهلي لم يدخروا أي جهد خلال الفترة الماضية وكانوا على قدر المسئولية وعند حسن ظن الجماهير بهم في الأوقات الصعبة.

ووجه حسين الشحات، رسالة شكر لزملائه في الفريق وللجهاز الفني والمنظومة التي عملت في صمت؛ من أجل الفوز بالبطولات بداية من التتويج بلقب الدوري العام، ثم بطولة السوبر خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح حسين الشحات أن الفريق يركز على الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي واستعادة دوري أبطال أفريقيا وهي الهدف الأكبر الذي يسعى إليه الجميع بكل قوة خلال الموسم الجاري، مشيرا إلى أن الأهلي يفصل دائما بين البطولات والمباريات، ويتخطى الصعاب التي تواجهه من أجل تحقيق الألقاب.

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