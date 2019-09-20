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رياضة

محمد مرجان: الفائز من تنظيم السوبر بحضور جماهيري هي الدولة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري علي حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش المصري.

وقال مرجان في تصريحات خاصة :« مبروك لمصر الدولة علي نجاح تنظيم البطولة والقمة بحضور جماهير الناديين لاول مرة فمنذ فترة طويلة كانت تقام علي أرض دولة الإمارات العربية المتحدة».

واضاف أن تنظيم تلك البطولة بحضور جماهير الناديين كان تحديا كبيرا لأجهزة الدولة التي نجحت في العبور بها الي بر الأمان بغض النظر عن من توج باللقب.

واوضح :« فاز من استحق والأهم الان عودة الجماهير ..ورغم محاولات البعض إلغاء او تاجيل المباراة لكن التحدي لرجال الجيش والشرطة كان صعبًا ونجحوا فيه بإمتياز»

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