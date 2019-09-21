تعادل مثير بين مونبلييه ومارسيليا 1-1 في الدوري الفرنسي

تعادل فريق مارسيليا مع ضيفه مونبلييه الفرنسى بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب فيلودروم في إطار المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



تقدم مونبلييه في الدقيقة 17 بالهدف الذي سجله بونا سار نجم مارسيليا عن طريق الخطأ في مرماه، وتعادل مارسيليا في الشوط الثاني بهدف سجله فاليري جيرمان في الدقيقة 74، وشهد الوقت بدل الضائع، طرد أبو بكر كامارا وديمتري باييه لاعبي مارسيليا، وجوردان فيري لاعب مونبلييه.



ورفع مارسيليا رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بالمركز الثاني مؤقتًا بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة، مقابل 8 نقاط لمونبلييه في المركز العاشر.